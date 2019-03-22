فعاليات وأنشطة متنوعة في احتفالات يوم الأم

المصدر: دبي - البيان

نظّمت الهيئات والجهات الحكومية فعاليات وأنشطة متنوعة في احتفالاتها بيوم الأم، الذي يحتفل به العالم في 21 مارس من كل عام.

واحتفلت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بمناسبة «يوم الأم»، مشيدة بالدعم والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للأم الإماراتية، تقديراً لمكانتها ودورها المحوري في بناء الأسرة وتنشئة الأبناء.

وتزامناً مع «يوم الأم»، دشنت أدنوك، أمس، دار حضانة في مقرها الرئيس في أبوظبي، بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، مستشار سمو الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وغنام المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في «أدنوك»، ومجموعة من الموظفات والموظفين في «أدنوك».

وأشادت معالي ميثاء الشامسي، بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الإماراتية، ودورها الفعال في توفير كافة المقومات للارتقاء بها وإنجاحها، من خلال مبادرات نوعية وبرامج مبتكرة، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.ونظّم مجلس جمان النسائي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، احتفالية بمناسبة يوم الأم، استضافت أمهات لأشخاص من أصحاب الهمم، كانت لهن بصمة واضحة ومؤثرة في حياة أبنائهن، وترجمت الدور الحقيقي للأم في تغيير مجرى حياة أبنائها، ودعمهم ومساعدتهم للوصول إلى أقصى طاقاتهم.وكرّم مجلس جمان 14 سيدة، كانت مسيرة حياة كل واحدة منهن قصة نجاح وتضحية، ضربن بذلك نماذج لقوة الأم وإصرارها وشجاعتها عندما يتعلق الأمر بحماية أطفالها والعمل على تجاوز إعاقاتهم.

تكريم

وشهد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، احتفالية اليوم العالمي للأم في إدارة الشؤون الإدارية بأكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والمقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، مدير إدارة العلاقات العامة، والعنصر النسائي من مرتب الأكاديمية والإدارة العامة للتدريب.

وأكد بن فهد أن الاحتفال بعيد الأم يجسد استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي بتكريم الأمهات وتسليط الضوء على الموظفات العاملات اللائي جمعن بين دور الأم والواجب الوظيفي، مثمناً حرص القيادة العليا لشرطة دبي على تفعيل دور الأم المجتمعي إلى جانب دورها الأمني والشرطي.

جهود

ونظّمت منطقة دبي التعليمية فعاليات متنوعة بمناسبة يوم الأم، الذي يحتفل به العالم في 21 مارس من كل عام، تقديراً لجهود وإنجازات وتضحيات الأمهات في كل مجالات الحياة التربوية والعملية والمهنية، وإعلاءً لمكانة الأم السامية في المجتمعات عموماً.وحرصت منطقة دبي التعليمية على الاحتفاء بالأمهات العاملات وإبراز دور الأم الموظفة والمربية والمعلمة، سواء لدى الموظفات في المنطقة أو على مستوى المدارس الحكومية في الميدان التربوي الزاخر بعطاء الأمهات.

تزامناً مع الاحتفاء بالأمهات في يوم الأم الذي يصادف 21 مارس من كل عام، وفي هدية رمزية للأمهات من موظفات الجهات الحكومية في أبراج الإمارات بدبي، تم افتتاح حضانة المستقبل «أورا»، لتقدم للأطفال من أبناء الموظفات تجربة تعلم مبتكرة بتوظيف أحدث الأساليب التربوية والتعليمية لتشكيل شخصيات الأطفال وتوسيع مداركهم وبناء شخصياتهم برؤية مستقبلية.

وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن افتتاح حضانة المستقبل بالتزامن مع الاحتفاء بالأمهات في يوم الأم العالمي هو تأكيد على مكانة ورمزية الأم في مجتمع الإمارات، كما يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات وحرصها على تعزيز بيئة العمل الحكومي ودعم وتمكين موظفات الحكومة من الأمهات، بما يعزز شعورهن بالراحة والاطمئنان على أطفالهن.

مناسبة

واحتفلت دائرة بلدية أم القيوين صباح أمس بمناسبة يوم الأم الذي يصادف الحادي والعشرين من مارس من كل عام.

وتضمن الاحتفال توزيع الورود والهدايا على الموظفات الأمهات العاملات بالدائرة تقديراً لمكانتهن العظيمة ودورهن في بناء الأسرة الصالحة، وتربية جيل المستقبل، ولما تحمله هذه المناسبة من معاني الوفاء والحب والاعتراف بالجميل للأمهات اللواتي قدمن التضحيات في مختلف المجالات.

تهنئة

ورفع محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، أسمى آيات التهاني والتقدير إلى رائدة النهضة النسائية في دولة الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، بمناسبة يوم الأم الذي يصادف 21 مارس من كل عام، موجهاً كذلك تحية اعتزاز وامتنان إلى أمهات شهداء الإمارات، اللواتي سطرن بتضحيات أبنائهن أبلغ الدروس في البذل والعطاء، وقدمن النموذج المشرف للوطنية والثبات والتلاحم. وهنّأ مدير عام مواصلات الإمارات الأمهات الموظفات في المؤسسة خلال حفل بهذه المناسبة، معرباً عن تقديره دور الأم المهم والجوهري في نشأة وصناعة الأجيال.