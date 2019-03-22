حرم حاكم رأس الخيمة تهنّئ الشيخة فاطمة بيوم الأم

المصدر: رأس الخيمة - وام

هنأت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة عيد الأم.

وقالت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد إن «أم الإمارات» هي القدوة الحسنة والأم الملهمة لكل امرأة وأم إماراتية والنموذج الذي يحتذى في العطاء الإنساني والاجتماعي بفضل الإنجازات المضيئة التي سطرتها سموها والقيم النبيلة التي غرستها في نفوس أمهات الإمارات للحفاظ على الأسرة الإماراتية قوية ومتماسكة ومدرسة لتخريج قادة المستقبل ورجال الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخة هنا بنت جمعة الماجد في قصر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عدداً من الوفود والشخصيات النسائية ضم وفد الشرطة النسائية التابعة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ومتحف رأس الخيمة الوطني، ومفوضية كشافة رأس الخيمة، ودائرة الخدمات العامة، وهيئة إذاعة رأس الخيمة، ومتطوعات رأس الخيمة، وجمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح والمركز الثقافي، ومركز أمان لإيواء النساء والأطفال إلى جانب عدد من الأمهات وكبار المسؤولات.

وتلقت حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من الحضور بمناسبة عيد الأم، مؤكدة أن الاحتفال بعيد الأم يجسد الدور المهم الذي تقوم به الأمهات في المجتمع باعتبارهن النواة التي يخلق منها المجتمع وإدراكاً لأهمية الوظائف المجتمعية التي تؤديها الأمهات، ولعل من أهمها عملية التنشئة الاجتماعية التي يكتسب فيها الفرد مجموعة من القيم والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.

وأعربت عن فخرها واعتزازها بعطاءات أمهات الشهداء وبجهودهن في تربية أبنائهن على خدمة الوطن وترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوسهم، ما أسهم في إعداد جيل من أبناء الوطن ضربوا أروع الأمثلة في سبيل رفعة الوطن والذود عن ترابه، مؤكدة دعمها ومساندتها وتشجيعها للأم الإماراتية لتتبوأ أعلى المناصب في خدمة الوطن والدفاع عنه بالتربية الحسنة والتنشئة الصالحة على القيم والعادات الحميدة باعتبار أبناء الوطن هم الركيزة الأساسية في نهضة ومستقبل الوطن.

وثمنت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد دور الأم الإماراتية في تحقيق الاستقرار والترابط الأسري والمجتمعي والوطني ومشاركة الرجل في بناء نهضة الدولة وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، دون إغفال لدورها الحقيقي كأم ومربية فاضلة لأجيال المستقبل ليكونوا ذخراً للوطن ودرعه الحصين.

وقدمت الوفود النسائية التهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» ولحرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الشيخة هنا بنت جمعة الماجد ولكل أم بهذه المناسبة، وأعربن عن سرورهن وامتنانهن بهذا اللقاء الذي يؤكد دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للأم والمرأة الإماراتية لتقوم بواجبها الوطني والأسري بكفاءة واقتدار انطلاقاً من وازعها الديني والوطني تجاه القيادة والوطن والمجتمع.. وأكدن أن الأم هي اللبنة الأساسية في بناء الأسرة الصالحة التي يقوم عليها المجتمع والوطن.