ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد حميد البخيتي الشحي بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة محمد عبد الله لحه الشحي. كما حضر الحفل، الذي أقيم بصالة شمل للأفراح في منطقة جلفار برأس الخيمة، الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والمدعوين والأهل والأقارب والأصدقاء. وهنّأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور العريس ووالده وأقارب العروسين، مباركين له هذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة. وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الفنون التراثية والشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.