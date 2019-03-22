«بيت الخير» توزّع 60 ألف وجبة في «عام التسامح»

المصدر: دبي - وام

أعلنت جمعية بيت الخير عن توزيع 60 ألف وجبة طعام على العمال والأسر المتعففة في دبي وعجمان ورأس الخيمة ضمن مشروع «إطعام الطعام» الذي تنفذه في إطار مبادراتها في «عام التسامح».

وأوضح علي داد البلوشي، مسؤول الفريق الميداني لتوزيع الطعام، أن الجمعية وضعت خطة لتوزيع 75 ألف وجبة قبل شهر رمضان، أنجزت منها توزيع 60 ألف وجبة طعام، وقامت بذبح 300 ذبيحة لمصلحة مشروع «نسك»، استفادت منها 800 أسرة محتاجة. ولفت إلى أن الفريق الميداني لمشروع «إطعام الطعام» يستعد لتنفيذ مشروع «مفاطر رمضان» ، والتي يتضمن توزيع 20 ألف وجبة على الصائمين يومياً.