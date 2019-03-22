بحث استغلال الذكاء الاصطناعي في استشراف المستقبل

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

اختتمت أمس، في أبوظبي فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الفضاء العالمي، بمشاركة 15 من رؤساء أهم وكالات الفضاء حول العالم.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي ندوة حول البيانات والتطبيقات الفضائية، بالإضافة إلى جلسة حوارية حول كيفية استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي في استشراف مستقبل الفضاء، كما تناولت المناقشات فرص الاستثمار بالبنية التحتية الفضائية وتطبيقاتها، وعمليات رصد الأرض. كما خصص المؤتمر جلسة خاصة حول علوم الفضاء في وسائل الإعلام.

قادة الفضاء الشباب

وأكدت شيخة المسكري الرئيسة التنفيذية للابتكار في وكالة الإمارات للفضاء- في تصريحات خاصة لـ«البيان»- أن مؤتمر الفضاء العالمي يعتبر أكبر تجمع لقادة القطاع الفضائي، مشيرة إلى تنظيم منتدى قادة الفضاء الشباب، بهدف تمكين الشباب وتنمية مقدراتهم للمساهمة في قطاع الفضاء العالمي.

وأضافت أن منتدى الشباب ناقش سبل رعاية وتشجيع الشباب ذوي الإمكانات في قطاع الفضاء من أجل المساهمة بتنمية مسيرتهم المهنية في مجال الفضاء، والارتقاء بالمواهب التي تتمتع بها دولة الإمارات وإلهام الشباب وتشجيعهم على توسيع معرفتهم حيال الفرص المتاحة في القطاع. وأشارت إلى أن مؤتمر الفضاء العالمي تضمن ملتقى «فضاء الجيل القادم» وقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة وورش العمل المتنوعة والغنية والمصممة خصيصاً لتلائم طلاب العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة.

43 %

كشفت علياء الأميري رئيسة قسم الاستراتيجية والمستقبل في وكالة الإمارات للفضاء- في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر- أن نسبة الموظفات في وكالة الإمارات للفضاء بلغ نحو 43%، مشيرة إلى أن المرأة تمثل في الوكالة مهندسة متخصصة، كما تعمل في التخصصات التقنية، وفي مجال التخطيط ووضع الاستراتيجيات. وأشارت إلى أن نسبة المواطنات في المشاريع والتخصصات بالقطاع تزيد على 40%.

منح دراسية

وأكدت عبير خاطر مستشارة تعليمية في وكالة الإمارات للفضاء، اهتمام الوكالة بالطلاب عن طريق المنح الدراسية والمعسكرات الصيفية ورعاية المواهب الطلابية. وقالت: «إن طلاب الجامعات يمكنهم الاستفادة من البرامج الدراسية في الوكالة بحسب الشروط واللوائح المنظمة، بالنسبة للدراسات العليا يكون التركيز على توجيه المنح في التخصصات الفريدة مثل التلوث والتصميم ومجالات العلوم والهندسة بجميع فروعها (هندسة ميكانيكا فضاء وكهرباء) والفيزياء وعلوم وهندسة فضاء».