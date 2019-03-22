جمال لوتاه: الإمارات نموذج في المحافظة على المياه

المصدر: دبي - البيان

قال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: «استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات الماضية أن تقطع شوطاً كبيراً في مجال الأمن المائي، وأصبحت نموذجاً يُحتذى به، وتجربة فريدة ورائدة في تبنّي أفضل ممارسات المحافظة على المياه، وذلك بفضل اعتماد القيادة الرشيدة للعديد من الإجراءات الحيوية مثل الخطة الاستراتيجية للأمن المائي لدولة الإمارات 2036، التي تهدف إلى زيادة مؤشر إنتاجية المياه وضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ.

ويأتي «اليوم العالمي للمياه» ليسلط الضوء على أهمية هذا المورد المهم، وضرورة تبني أفضل الحلول المستدامة، وتحديد الخطوات التي يمكن اتباعها لضمان مستقبل مائي أفضل للأجيال الحالية والقادمة».