الطاير: المياه تمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

المصدر: دبي - وام

أكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن المياه تمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الأمن المائي يشكل تحدياً عالمياً نظراً للنمو السكاني والاقتصادي المتزايد.

وقال - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام - إن ندرة المياه تؤثر على أكثر من 40 في المائة من سكان العالم وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الأشد ندرة في المياه على مستوى العالم، حيث يعيش أكثر من 60 في المائة من سكانها في مناطق تعاني من مستوى مرتفع أو مرتفع جداً من إجهاد المياه السطحية مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 35.

وأضاف أن القيادة الرشيدة للدولة تولي أهمية كبرى للأمن المائي الذي يعد أحد القطاعات السبعة للاستراتيجية الوطنية للابتكار وأحد المحاور الأساسية للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتهدف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ.

ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي لديها رؤية شاملة لاستدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي والتي تركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة وتتضمن تقليل استهلاك المياه بنسبة 30 بحلول عام 2030.