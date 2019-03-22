«بيئة أبوظبي»: نولي أهمية كبيرة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام بالإنابة هيئة البيئة - أبوظبي، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للحفاظ على مصادر المياه، خاصة أن الطبيعة الجغرافية الصحراوية الفريدة لدولتنا تفرض علينا أن تتصدر هذه القضية أجندتنا، فكل إنجاز نحققه على هذه الأرض يتطلب منا أن نبذل ما في وسعنا للحفاظ على مواردنا المائية وحمايتها.

وأضافت في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمياه أن إمارة أبوظبي تركز بشكل خاص على الحفاظ على مخزون المياه الجوفية لديها، فهي تشكل 65 بالمئة من المياه المستهلكة في الإمارة.

وقد أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مطلع هذا العام نتائج أول مشروع لحصر آبار المياه الجوفية وأطلس المياه الجوفية الأول من نوعه، الذي سيمكن صناع القرار من وضع خطط متكاملة لتعزيز الإدارة المستدامة والفاعلة للمياه في الإمارة.

تضمن مشروع حصر الآبار الجوفية قياس أكثر من 100 معيار تشمل حجم ضخ المياه، ومناسيبها والملوحة والإحداثيات والنوع والعمق وطبيعة الاستخدام لأكثر من 118 ألف بئر في إمارة أبوظبي.

كما لعبت الهيئة دوراً أساسياً في تطوير مشروع التخزين الاستراتيجي للمياه العذبة في ليوا، والذي يعد أكبر مخزون للمياه المحلاة من صنع الإنسان في العالم، حيث اضطلعت بمسؤوليات إجراء الدراسات العلمية ودراسات الجدوى والتخطيط الاستراتيجي ووضع سيناريوهات المخاطر وكيفية إدارتها.