انطلاق فعاليات مؤتمر المياه والطاقة في دوشنبه

المصدر: دوشنبه - البيان

انطلقت أمس في العاصمة الطاجيكية دوشنبه فعاليات المؤتمر الدولي حول دبلوماسية الماء والطاقة تحت شعار «الماء يجمعنا» وينظمه المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بدبي بالتعاون مع وزارة الطاقة والموارد البشرية الطاجيكية، ومنظمة الأمن والتعاون الدولي بأوروبا والسلك الدبلوماسي في جمهورية طاجيكستان، استمر المؤتمر على مدى يوم واحد وذلك بحضور النائب الأول لوزير الطاقة والموارد البشرية الطاجيكية سلطان رحيم زاده وعدد من الخبراء والمهتمين بالمياه والطاقة من وفود عربية وأجنبية، بالإضافة إلى عدد كبير من العلماء والخبراء والمختصين في الشؤون المائية من مختلف أنحاء العالم.

وقد شارك في هذا المؤتمر من دولة الإمارات العربية المتحدة عدة وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومية منها وزارة الطاقة والصناعة، ومؤسسة وطني الإمارات، ومركز لانتانا للفنون بأبوظبي، وجمعية الإمارات للإنترنت الآمن، ومن دولة البحرين شاركت مؤسسة زرى العالمي للاستشارات بالإضافة إلى خبراء من سلطنة عُمان.

طرح المؤتمر عدة محاور هامة حول المياه من أجل التنمية والاستدامة، وسلط الضوء على دبلوماسية الماء لمعالجة المشكلات ووضع حلول جذرية لقضايا الإجهاد والأمن المائي التى تواجهه دول العالم. ودور القانون الدولى فى توزيع المياه توزيعا عادلا، والتعاون الإقليمي في آسيا الوسطى بشأن قضايا المياه والسياسة التي تنتهجها جمهورية طاجيكستان نحو ممارسات المياه على المستوى الوطني والإقليمي.

يهدف مؤتمر المياه والطاقة إلى خلق دبلوماسية سلمية في التعاون بين الدول ووضع حلول مبتكرة من أجل التعايش السلمي بين الشعوب، لنشر الأمن والسلام وتعزيز العلاقات على الصعيد الدولي.