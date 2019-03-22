ضاحي خلفان يكرّم محمد الشريف

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، باللواء متقاعد محمد سعد الشريف، وبإخلاصه وتفانيه خلال فترة عمله التي قضاها كمساعد للقائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي.

وقال معاليه خلال تكريمه اللواء متقاعد محمد سعد الشريف، في مكتبه صباح أمس: إنه من الكفاءات الوظيفية المشهود لها بالإخلاص، وجهوده المعطاءة المتميزة، وصاحب فكر خلّاق، وأهلاً للثقة، وهب نفسه للعمل الشرطي، وترك بصمات واضحة مضيئة للآخرين.

حضر التكريم العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.