حاكم الشارقة يصدر قانوناً بإنشاء وتنظيم «أكاديمية علوم الفضاء»

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

ونص القانون على أن تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة أكاديمية جامعية للعلوم والتكنولوجيا في الإمارة تُسمى: «أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك»، تكون هيئة علمية مستقلة غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها لحكومة الإمارة.

ويكون مقر الأكاديمية الرئيس بمدينة الشارقة ويجوز لها بناءً على موافقة مجلس أمناء الأكاديمية أن تنشئ فروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي القانون رقم (3) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة.

وبحسب القانون تعتبر الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية إسلامية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة.

ويكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من رئيس الجامعة إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.