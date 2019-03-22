شرطة العين تركز على قيم التسامح

المصدر: العين - البيان

استعرضت ورشة «نقل المعرفة» في مديرية شرطة العين بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، موضوعات عن ترسيخ قيم التسامح، وثقافة القراءة لدى المنتسبين.

وأقيمت الورشة بمسرح نادي ضباط شرطة العين، بحضور العقيد مبارك سيف السبوسي، مدير مديرية شرطة منطقة العين، ومديري المراكز ورؤساء الأقسام وعدد من الضباط والمنتسبين.

وتحدث في الورشة الملازم أول إبراهيم البلوشي عن أهداف عام التسامح والرؤية والرسالة، واختيار شجرة الغاف شعاراً لهذا العام وتعزيز روح المواطنة.

وتطرق إلى أهمية القراءة وأثرها في تنمية مهارات المنتسبين، وتأثير قيم التسامح في الصحة النفسية والجسدية، وإيجاد بيئة عمل مشجعه على الإبداع والابتكار.