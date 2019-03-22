36 مواطناً يوقّعون عقود عمل مع دوائر حكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت دوائر حكومة دبي بنجاح مشاركتها في الدورة التاسعة عشرة لمعرض الإمارات للوظائف، والتي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي منذ 19 الجاري وحتى أمس، حيث شهد اليوم الثالث توقيع 36 مواطناً عقود عمل مع الدوائر، وتوقيع اتفاقيات، إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة البارزة، والمحاضرات والحلقات النقاشية.

ووصل عدد طلبات التوظيف التي قدمها المواطنون خلال أيام المعرض عبر منصة وظائف دبي إلى 10512 طلباً، فيما وصل عدد الحسابات الجديدة التي تم فتحها إلى 849 حساباً، حيث عرضت 45 جهة حكومية 614 شاغراً عبر منصة الوظائف، منها 200 وظيفة للخريجين الجدد من المواطنين، تغطي مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، و189 وظيفة لأصحاب الهمم من أبناء الإمارات.

والتقى عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعدد من المسؤولين، وتبادلوا الحديث حول الخطط والاستراتيجيات التي تنفذها الدائرة لتعزيز مكانة المورد البشري الحكومي في دبي.

وكرّم عبد الله علي بن زايد الفلاسي في ختام المعرض عدداً من دوائر حكومة دبي، لمشاركتها الفعّالة في منصة حكومة دبي، وكرّم كذلك المحاضرين لما قدموه من معلومات مهمة، والمتطوعين الذين كان لهم دور بارز خلال المعرض، حيث سلّمهم شهادات تقديرية.

مذكرتا تفاهم

ووقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، الجامعة الرائدة عالمياً في مجال التعليم التقني، لتطوير آفاق التعاون في مجالات التعليم والمعرفة والاستشارات والبحوث، بما يسهم في تعزيز الدور الرائد الذي تضطلع به الدائرة في خدمة رأس المال البشري في دبي، وتبادل الخبرات في مجال الموارد البشرية، وذلك على هامش مشاركتهما في المعرض.

ووقّع مذكرة التفاهم عبد الله علي بن زايد الفلاسي، والدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي في جناح الدائرة بمنصة حكومة دبي في المعرض.

كما وقّعت الدائرة مذكرة تفاهم مع عبد الله الغرير للبرامج التعليمية المحدودة، بشأن تدريب الطلاب المواطنين وتوفير إطار للتنسيق وتسهيل التعاون بين الجانبين على أساس غير حصري وفي مجالات ذات اهتمام متبادل لدعم الشباب المواطنين في انتقالهم من مرحلة التعليم إلى دخول سوق العمل والتوظيف.

ووقّع مذكرة التفاهم عائشة المحياس مدير إدارة القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وميساء سهيل جلبوط الرئيس التنفيذي لعبد الله الغرير للبرامج التعليمية.

محاكم دبي

استعرضت محاكم دبي خلال مشاركتها في «معرض الإمارات للوظائف 2019» فرص العمل الجديدة لديها والبرامج المتكاملة للتدريب المهني بهدف جذب المواطنين في مختلف المجالات.

ويتيح هذا الحدث السنوي الفرصة أمام الباحثين عن عمل للاطلاع على أحدث الوظائف والمميزات التي تطرحها محاكم دبي ليتسنى لهم الحصول على الوظيفة التي تناسب ميولهم وتطلعاتهم المستقبلية.