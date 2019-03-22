سارة الأميري: المسيرة المهنية الناجحة مبنية على العمل الجاد والعزم

المصدر: دبي - الييان

ألقت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، كلمةً في اليوم الأخير من معرض الإمارات للوظائف 2019، حيث أشارت في كلمتها إلى أن المسيرة المهنية الناجحة تستند إلى عوامل رئيسية منها العمل الجاد والشغف والعزم.

وأكدت خلال كلمتها في معرض الإمارات للوظائف 2019 أهمية الخبرة والمعرفة والتجارب التي يتم اكتسابها في سنوات العمل الأولى، إلى جانب الفرص التي تشكّل اللبنة الأساس للمستقبل الوظيفي والمهني للأفراد.

وأوضحت معاليها أن المسيرة الوظيفية للأفراد توفر فرصاً لا حدود لها، ولكن في معظم الأحيان قد لا يمتلك الموظفون في بداياتهم المهنية المؤهلات والمهارات اللازمة للاستفادة منها بالشكل الأمثل، مبينة أن التجربة مهمة لبلوغ الغايات والأهداف.

وذكّرت معاليها الحضور بحديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه يتعين علينا جميعاً الالتزام بالاحترافية والإتقان في كل عمل نؤديه وفق أعلى المعايير الوظيفية؛ لأن تلك هي مسؤوليتنا في دولة الإمارات، حيث نتخذ من الإبداع والابتكار نموذجاً ملهماً للقيام بأعمالنا.

كما بيّنت معاليها أهمية أن يحب الأفراد العمل الذي يقومون به؛ لأن ذلك هو الطريق الأسرع للإتقان والإبداع والتميز. وقالت في هذا الإطار إنه من الممكن أن يتخصص الأفراد في مجالات دراسية محددة، ويبدأون مسيرتهم المهنية وفقاً لتخصصاتهم، ليتبين لهم فيما بعد أن ذلك المجال أو تلك المهنة لا تواكب تتطلعاتهم فينتقلون إلى مهنة أخرى تمهد لهم طريق الإبداع والحياة مليئة بتلك النماذج والأمثلة.

وأشارت معاليها إلى أن التواضع من أهم الصفات التي تساعد الأفراد على التعلم واكتساب الخبرات والمعرفة، فكل إنسان يعيش على هذه الأرض يمتلك تجربة جديدة تمثل باباً واسعاً للاستفادة منها.

واختتمت النسخة 19 من المعرض الرائد لتدريب وتوظيف المواطنين الإماراتيين أنشطتها في مركز دبي التجاري العالمي، أمس الخميس 21 مارس، حيث استقطبت خلال أيامها الثلاثة أكثر من 18 ألفاً من المواطنين الإماراتيين من الباحثين عن عمل، بدءاً من الخريجين الجدد وصولاً إلى المختصين الباحثين عن تغيير مسيرتهم المهنية، وشكلت فرصةً مثالية لمقابلة مسؤولي الموارد البشرية والتوظيف في أكثر من 100 شركة رائدة في الإمارات.