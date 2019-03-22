عبدالله المري: شرطة دبي تحرص على إرساء المسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن مبدأ المسؤولية المجتمعية هو أحد أهم المبادئ التي حرصت القيادة العامة لشرطة دبي على إرساء دعائمها، مشدداً على أهمية الأدوار الإنسانية للعاملين في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ التي تمنح أصاحبها حافزاً على النجاح وقدرة في تنفيذ المهمات رغم صعوباتها.

وأشاد بغرفة عمليات إدارة البحث والإنقاذ التي تكون دائماً جاهزة لمتابعة الحوادث المرورية اليومية، ومتابعة الفعاليات والمناسبات وإدارة الحوادث بشتى أنواعها، ونطاق تغطيتها الأمنية لدوريات البحث والإنقاذ والمهمات الصعبة داخل الدولة.

جاء ذلك خلال تفقده ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة بحضور اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ونائبه العميد أحمد عبد الله شهيل وعدد من الضباط.

وأثنى على حصول الإدارة العامة على 7 جوائز تضمنت جائزة النقل المستدام، وجائزة مجموعة دبي للجودة، وجائزة القائد العام، وجائزة أسبوع التميز لأفضل الممارسات العالمية، وجائزة صناع التفوق ضمن مبادرة «في دبي نتعلم» التي أطلقها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عن مبادرتها «نداء الواجب» التي فازت بتصنيف 7 نجوم وهو أعلى تصنيف ضمن برنامج «صناع التفوق».