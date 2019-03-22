شرطة دبي تسعد نزيلاً من أصحاب الهمم بشراء أطراف اصطناعية له

المصدر: دبي - البيان

أكد العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن لجنة الخدمات الإنسانية قامت بشراء أطراف اصطناعية وكرسي كهربائي متحرك لنزيل من أصحاب الهمم عربي الجنسية مبتور القدمين بتكلفة مالية قدرها 35880 درهماً من خلال مبادرة «عودة الأمل» التي أطلقتها بمناسبة اليوم العالمي للسعادة.وقال العميد الشمالي إن النزيل انقضت مدة محكوميته ولكن بسبب ظروفه ارتأت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية تقديم يد العون والمساعدة له، مشيراً إلى أنه عندما جاء النزيل إلى المؤسسات العقابية كانت رجله مبتورة جراء مضاعفات مرض السكري وأثناء قضائه مدة الحكم في المؤسسات العقابية بترت رجله الثانية، فما كان من المؤسسات العقابية إلا أن تمد العون له، كونها حالة إنسانية تستدعي الوقوف بجانبها.