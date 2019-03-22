أحمد الظاهري يبحث مع سفير التشيك تطوير التعاون

المصدر: أبوظبي-البيان

استقبل أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي اييري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، الذي قدم دعوة رسمية لمعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، لزيارة جمهورية التشيك، على رأس وفد من المجلس.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية التشيك، في شتى المجالات، لا سيما البرلمانية منها، والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات والمعرفة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان التشيكي، وكذلك بين مختلف المؤسسات في البلدين، بما يعكس التطور والتنامي الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.

في بداية اللقاء، رحب أحمد شبيب الظاهري بالسفير التشيكي، الذي تسلم مهام عمله لدى الدولة في يناير الماضي، ونقل له تحيات معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، وتمنياتها له بطيب الإقامة في الدولة، والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز أطر التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، نحو أفق أرحب.

وأوضح الظاهري أهمية تعزيز علاقات الروابط والصداقة بين دولة الإمارات ومختلف دول القارة الأوروبية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتمتع بروابط قوية ومتنامية مع دول الاتحاد الأوروبي، وأنها تسعى إلى توطيد أواصر التعاون مع العديد من الوجهات الجديدة والواعدة في أوروبا.