تفعيل اللوحات الإلكترونية على الطرق السريعة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شرطة أبوظبي بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين عن تفعيل اللوحات الإلكترونية على كل الطرق السريعة في إمارة أبوظبي، التي لا توجد فيها أبراج ذكية، لتنبيه السائقين لخفض السرعات المقررة حالياً على الطرق، أثناء الظروف الجوية غير المستقرة، والتي تشمل «الضباب والرياح والغبار والأمطار» وخفضها إلى 80 كم/‏‏‏‏الساعة (في حال انخفاض الرؤية عن 200 متر تقريباً).

ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر والقيادة الآمنة وترك مسافة أمان كافية والالتزام بإرشادات لجنة السلامة المرورية في إمارة أبوظبي.

ولفتت إلى دور اللوحات الإلكترونية في خفض السرعات إلكترونياً على تلك الطرق، بحيث تصبح السرعات «المعدلة» وقت انخفاض الرؤية هي السرعات القانونية للسير على الطرق، إلى حين وضوح الرؤية الأفقية، ومن ثم الرجوع إلى السرعات الموضحة على اللوحات المرورية، بما يعزز أمن وسلامة السائقين في تلك الأوقات.