اختتام أسبوع الإمارات للرعاية الصحية الإلكترونية بدبي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت أول من أمس أعمال الدورة الرابعة من أسبوع الإمارات للرعاية الصحية الإلكترونية الذي نظمته جمعية أنظمة المعلومات والإدارة والرعاية الصحية HIMSS تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، وبدعم من شركة أبوظبي للخدمات الصحية.

وقد تم خلال الحدث مناقشة أبرز قضايا تكنولوجيا المعلومات الصحية في كل من الإمارات العربية المتحدة والعالم. وقد سلطت جمعية أنظمة المعلومات والإدارة والرعاية الصحية HIMSS خلال كلمتها الافتتاحية، الضوء على 12 مستشفى من مستشفيات هيئة الصحة في دبي كنموذج لاعتماد السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى الخارجيين «إمرام» و «أو-إمرارم» التي طورتها جمعية أنظمة المعلومات HIMSS في عام 2005 على ثماني مراحل من 0 إلى 7 بهدف قياس مدى تقيد وتنفيذ المرافق الصحية باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.