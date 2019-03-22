احتمال هطول الأمطار من اليوم وحتى الثلاثاء

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل وسط أجواء غائمة تميل خلالها درجات الحرارة للانخفاض وتنشط الرياح لتثير الغبار والأتربة.

وتفصيلاً، ذكر المركز أن الطقس يوم غد الجمعة يكون مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر، تثير الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س، والبحر مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم "السبت" يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة أيضا لسقوط أمطار مختلفة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة ومغبرا بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة وقوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وسرعتها من 30 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط الموج إلى مضطرب في بحر عمان.

وبالنسبة ليوم "الأحد"، يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الشدة خاصة على شمال وشرق الدولة ومغبرا بوجه عام مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة وقوية أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وسرعتها من 30 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س، والبحر يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب في بحر عمان.

فيما تسود يوم "الاثنين" أجواء مغبرة وغائمة جزئيا مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة على البحر والجزر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س على البحر، ويكون البحر مضطربا في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

أما طقس "الثلاثاء"، فيكون مغبرا وغائما جزئيا يصبح غائما تدريجيا من بعد الظهر والمساء مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على السواحل وشمال الدولة وتستمر ليوم الأربعاء، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة مع السحب على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س على البحر، ويكون البحر مضطربا إلى شديد الإضطراب أحيانا في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب في بحر عمان.