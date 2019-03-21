محمد بن زايد يبحث مع رئيس سيراليون العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة رئيس سيراليون إلى الدولة معربا عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وبحث سموه والرئيس الضيف خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل تطويره بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما خاصة في الجوانب الاستثمارية والتنموية والاقتصادية التي تخدم عملية التنمية والتطوير في البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تواصل نهجها في العمل على دعم الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها وتطوير قطاعاتها الحيوية.

من جانبه أعرب الرئيس جوليوس مادا بيو عن شكره وتقديره للمساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بلاده ..منوها بمساهمة الدولة الفاعلة ومبادراتها النوعية في مختلف المجالات التنموية، ومثمنا دور الدولة الرائد في ساحات العطاء الإنساني العالمي ومساعيها الخيرة التي تمتد إلى مختلف شعوب العالم خاصة في القارة الأفريقية .

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لرئيس سيراليون.