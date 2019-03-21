محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الصيني

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الفريق أول وي فنغ خه مستشار الدولة وزير الدفاع الوطني في جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وبحث سموه ووزير الدفاع الصيني علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأشاد سموه و وزير الدفاع الصيني بمستوى التعاون والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف الجوانب مؤكدين الحرص المشترك على استمرار تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية وعدد من القادة العسكريين الصينيين.