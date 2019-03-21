تفعيل اللوحات الإلكترونية على الطرق السريعة في أبوظبي

المصدر: وام

أعلنت شرطة أبوظبي بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين تفعيل اللوحات الإلكترونية على الطرق السريعة في إمارة أبوظبي التي لاتوجد فيها أبراج ذكية ، لتنبيه السائقين لخفض السرعات المقررة حاليا على الطرق، أثناء الظروف الجوية غير المستقرة، والتي تشمل " الضباب والرياح والغبار والأمطار" وخفضها إلى 80 كم / ‏‏‏الساعة في حال انخفاض الرؤية عن 200 متر تقريبا.

ودعت السائقين إلى توخي الحيطة والحذر والقيادة الآمنة وترك مسافة أمان كافية والالتزام بإرشادات لجنة السلامة المرورية في إمارة أبوظبي.

ولفتت إلى دور اللوحات الإلكترونية في خفض السرعات إلكترونيا على تلك الطرق، بحيث تصبح السرعات " المعدلة " وقت انخفاض الرؤية هي السرعات القانونية للسير على الطرق، إلى حين وضوح الرؤية الأفقية، ومن ثم الرجوع إلى السرعات الموضحة على اللوحات المرورية ، بما يعزز أمن وسلامة السائقين في تلك الأوقات.

وأكدت شرطة أبوظبي الحرص على الاستفادة من الحلول الاستشرافية، من خلال توظيف الأنظمة والبرامج المتطورة في التوعية الذكية، ونشر رسائل إرشادية متغيرة للسائقين عبر الأبراج الذكية، تشمل نصائح مرورية بإجراءات القيادة الآمنة وحالة الطريق بما يعزز السلامة بمختلف الطرق.

جدير بالذكر أنه بالنسبة للطرق التى توجد فيها أبراج ذكية، يتم تعديل السرعة بما يتناسب مع الحالة المرورية في الظروف الجوية المتقلبة وتغييرها من خلال الأبراج الذكية على طريقي الشيخ راشد بن سعيد " أبوظبي - دبي " وطريق الشيخ خليفة " السعديات".

ويتم تنزيل السرعات بعد عملية رصد انخفاض الرؤية على الطرق السريعة من خلال قنوات عدة، تشمل المركز الوطني للأرصاد ومجسات الرؤية في الأبراج الذكية والدوريات المرورية على هذه الطرق، وبناء عليه سيتم تحديد إطار للمساحة الجغرافية التي يشملها.