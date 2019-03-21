"طرق دبي" تكرم الفائزين في الدورة 7 بجائزة "تستاهل"

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات الفائزين من المؤسسات والأفراد في جائزة (تستاهل) وذلك تزامناً مع فعاليات أسبوع السعادة الذي تنظمه الهيئة للعام السابع على التوالي، ويأتي هذا التكريم تقديراً لدور المؤسسات والأفراد في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في مسرح الهيئة عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة، وممثلي المؤسسات والشركات الفائزة، وعدد من موظفي الهيئة.

وأكد مطر الطاير أن الهيئة وضعت (إسعاد الناس) ضمن غاياتها الاستراتيجية، وذلك انسجاماً مع الأجندة الوطنية للسعادة، ومع خطة دبي 2021، كما أطلقت الهيئة استراتيجية السعادة لتكون أول جهة حكومية في دبي تطلق استراتيجية للسعادة، واعتمدت ميثاق إسعاد الناس لتأكيد التزام ومسؤولية الهيئة في تحقيق السعادة للناس، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على تعزيز التواصل مع المتعاملين لتعريفهم بخدمات ومشاريع الهيئة والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، وتتبنى الهيئة قنوات مختلفة للتواصل مع الجمهور سواء المباشرة أو عبر وسائل الاتصال المتعددة الالكترونية والذكية وغيرها.

تكريم الفائزين

وكرم مطر الطاير المؤسسات والشركات والأفراد الفائزين في جائزة (تستاهل)، حيث فاز معهد الإمارات للسياقة بالمركز الأول في فئة أفضل الشركات المزودة لخدمات تدريب وترخيص السائقين، وفاز مركز كارس بالمركز الأول في فئة أفضل الشركات المزودة لخدمة فحص وترخيص المركبات، ويتم تقييم المؤسسات الفائزة في هذه الفئة من المتعاملين وذلك بناء على عدة معايير منها إسعاد المتعاملين، وزمن الانتظار، والوقت المستغرق لتقديم الخدمة.

كما كرم مطر الطاير أفضل المؤسسات والإدارات والمراكز في خدمة المتعاملين والتحول الذكي، حيث حصلت مؤسسة الترخيص على جائزة أفضل مؤسسة في خدمة المتعاملين، وفي فئة أفضل إدارة خدمية في خدمة المتعاملين، فازت إدارة تخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بالمركز الأول، وحلت إدارة الأنظمة المرورية الذكية في مؤسسة المرور والطرق ثانياً، وفازت إدارة المرافق والمنشآت بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بجائزة أفضل إدارة دعم لخدمة المتعاملين، وحلت إدارة تدريب وتأهيل السائقين في مؤسسة الترخيص ثانياً، وفازت السيدة رنا فاروق من مؤسسة الترخيص بجائزة أفضل منسق خدمة، وجاءت السيدة سنا زايد من مؤسسة المواصلات العامة في المركز الثاني، فيما فازت خدمة المواقف من إدارة المواقف بمؤسسة المرور والطرق بجائزة أفضل خدمة رئيسية، كما فازت خدمة المواقف الموسمية بجائزة أفضل خدمة في مجال التحول الذكي، وفاز مركز الحجز والتوزيع بمؤسسة المواصلات العامة بجائزة أفضل مركز اتصال، فيما فاز مركز إسعاد المتعاملين في أم الرمول بجائزة أفضل مركز لإسعاد المتعاملين على مستوى المراكز التابعة للهيئة، وفاز مركز إسعاد المتعاملين في المنارة بجائزة أفضل مركز في فئة المراكز المشتركة، وفاز السيد سعيد المهيري بجائزة أفضل مشرف في مجال خدمة المتعاملين، وحلت أسيل بيطار في المركز الثاني.

وشمل الحفل أيضاً تكريم الفائزين في جائزة التميز لمركبات الأجرة التي تنظمها الهيئة سنوياً لاختيار أفضل شركات مركبات الأجرة وأفضل السائقين، حيث فازت شركة تاكسي العربية بجائزة أفضل شركة أجرة، وحصلت شركة التاكسي الوطنية على جائزة الشركة الأكثر تحسناً في تقديم الخدمة، وشمل الحفل تكريم السائقين المثاليين، حيث تم تكريم 19 سائقاً من مؤسسة تاكسي دبي، و14 سائقا من شركة تاكسي العربية، وستة سائقين من شركة كارس تاكسي، ومثلهما من شركة مترو تاكسي، وخمسة سائقين من شركة تاكسي الوطنية، وفاز السائق محمد وسيم من شركة مترو تاكسي بجائزة السائق الجديد.

وكرم المدير العام ورئيس مجلس المديرين، الفائزين بجائزة أفضل اقتراحات مجدية للمتعاملين، وهم خليفة سلطان الفلاسي، ومحمد مشهور، وعماد محمد، وآلاء بشندي، وأحمد السماك، وصلاح مبارك، كما كرم 31 فائزاً في مبادرة (مدينتي).