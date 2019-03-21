محمد بن راشد يزور "آرت دبي"

المصدر: البيان الإلكتروني

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المعرض الفني الثقافي "آرت دبي " الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي في مدينة جميرا بدبي في الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري بمشاركة 500 فنان ورسام ونحات من دولة الإمارات و دول عربية وأجنبية إلى جانب ما يربو على 90 صالة عرض "غاليري" تمثل مع الفنانين 40 دولة حول العالم .

وتجول سموه يرافقه خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد منن الفنانين العالميين و المسؤولين في المعرض في صالات و أروقة "آرت دبي " مستهلا سموه جولته في صالة /بياجيه/العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة في تصميم وتصيع المجوهرات والحلي الثمينة والمميزة حيث شاهد سموه مجموعة من هذه المجوهرات الفريدة التي تعرض لأول مرة في" آرت دبي" وصممها فنانون عالميون متخصصون في تصميم وصناعة الحلي من الماس والذهب والياقوت والزمرد وغيرها من المعادن والأحجار الكريمة .

ثم عرج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على قاعة الجوهرة التي يعرض فيها أغلى وأجمل اللوحات والرسومات والمنحوتات تم إبداعها على أيدي فنانيين عالميين مهرة عكسوا من خلاللها رؤاهم و معارفعم وأحاسيسهم وتفننوا في رسوماتهم ومنحوتاتهم و و ظفوها في خدمة الفن .

وشملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قاعة "أرينا " التي تضم بين جدرانها مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعمال الفنية وتوقف سموه عند العديد من اللوحات والمجسمات واستمع الى شروح أصحابها حول الفكرة والصورة التي تعكسها كل لوحة أو عمل فني .

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن سعادته بالحضور المكثف والمميز لصالات عرض دولية و فنانين عالميين جاؤزا الى بلادنا كي يعرضوا إبداعاتهم الفنية ورسومات تشكيلية ولوحات ومنحوتات مميزة .

واضاف سموه "ان استمرارية /آرت دبي/ وتطوره على مدى ثلاثة عشر عاما يعكس نجاحه وأهميته بالنسبة للعارضين والمشاركين في فعالياته أولا وبالنسبة لعشاق الفن في دولة الامارات والمنطقة " و اعتبر سموه المعرض رسالة إنسانية موجهة إلى ثقافات العالم تحمل بين سطورها دعوة محبة وسلام وقبول الآخر .