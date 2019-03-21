جمعية «البيت متوحد» تطلق هويتها الجديدة وتحتفي بإنجازات 7 سنوات

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل إطلاق الهوية الجديدة لجمعية «البيت متوحد» الذي أقيم في ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما شهد الحفل، الذي استعرض أهم مساهمات وإنجازات الجمعية على مدى 7 سنوات منذ تأسيسها، جبر محمد غانم السويدي، المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، نائب الرئيس الفخري لجمعية البيت متوحد، وسيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية «البيت متوحد»، وعلي غانم الرميثي، نائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية البيت متوحد، ومحمد النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي العهد أبوظبي وعضو مجلس الإدارة لجمعية البيت متوحد، وعبد الله النيادي، عضو مجلس الإدارة لجمعية البيت متوحد.

ومنذ تأسيسها، أطلقت جمعية «البيت متوحد» مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج المتخصصة، استندت إلى 4 ركائز رئيسة، هي: الحياة الصحية، والوحدة الوطنية، والابتكار، والعلوم، ومساندة الفئات الاجتماعية. واستعرضت الجمعية خلال الحفل أهم إنجازاتها وبرامجها المتنوعة التي شملت المجالات الاجتماعية والعلوم والتعليم والصحة والبنية التحتية والدورات التدريبية وغيرها من المجالات، وبهدف الاستمرار في تطوير أداء الجمعية كشفت الجمعية هويتها الجديدة التي ترتكز على رؤية تطويريه للمستقبل تخدم أهدافها وتعزز من وجودها.

وقال سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية «البيت متوحد»: «منذ تأسيس الجمعية، سعينا دائماً لتوفير منصة مبتكرة للمجتمع المحلي في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، للإسهام في تنمية المجتمع وتحسين جودة حياة أفرادها، من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات الحيوية التي وصل عددها إلى 30 مبادرة حققت نتائج على أرض الواقع واتصفت بالاستمرارية».