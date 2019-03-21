حمدان بن زايد: قيادتنا توفر الحياة الكريمة لأبنائها

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة لأبنائها، وسعيها الدائم من أجل تحقيق آمالهم وطموحاتهم وتأمين حياة مستقرة تؤهل أبناء الوطن للمشاركة في بناء الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بقصر النخيل وفداً من بلدية منطقة الظفرة برئاسة محمد علي المنصوري مدير عام البلدية بالإنابة.

واستمع سموه من المنصوري إلى شرح مفصل حول سير العمل بالبلدية والمشاريع التي تم إنجازها والمشاريع الحالية والمستقبلية انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية ورؤيتها في تنفيذ نهج الدولة بتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع.

مشتل النباتات

كما اطلع سموه على مقترح مشروع إنشاء مشتل النباتات الآلي الذي يهدف إلى إكثار النباتات المحلية وزراعتها والمحافظة عليها من خلال استخدامها في عمليات التجميل الطبيعي والتشجيع على زراعتها. وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن تحقيق أعلى مستويات رضا المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم وجعلها أكثر مرونة وسهولة.

تنمية

وقال سموه إن القيادة الرشيدة تحرص على توفير الحياة الكريمة لأبنائها وسعيها الدائم من أجل تحقيق آمالهم وطموحاتهم وتأمين حياة مستقرة تؤهل أبناء الوطن للمشاركة في بناء الدولة.

ونوه سموه إلى أهمية المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها في منطقة الظفرة من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص كونها تسهم في دفع عجلة التنمية والتطور الذي تشهده المنطقة وتحقق مستويات عالية من الرفاهية في مختلف الجوانب الاجتماعية والعمرانية.

ودعا سموه إلى أهمية فتح قنوات التواصل والاتصال مع المواطنين والمجتمع للوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم بكل اهتمام ورعاية ومواصلة الارتقاء بالخدمات وتحسين جودتها وتطبيق أفضل الممارسات المقدمة للعملاء.

وشدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آلِ نهيان على ضرورة الاهتمام بالمظهر العام لكافة مدن منطقة الظفرة وزراعة النباتات المحلية المقاومة للعوامل المناخية والتي تضمن التقليل من استخدام المياه، بالإضافة إلى التقليل من الحاجة لصيانتها ورعايتها بشكل مستمر وتسميتها حتى يتعرف عليها الجيل الجديد من أبنائنا.

وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جهود الكوادر الوطنية التي تعمل في المواقع الإدارية والميدانية في بلدية منطقة الظفرة، مؤكدا أهمية التوطين والاستثمار في الكوادر الوطنية وعلى رأسها شباب الوطن الذين يمثلون ركيزة التنمية الراهنة والمستقبلية.