عبدالله بن زايد: علاقات وطيدة تجمع الإمارات والأرجنتين نحرص على تعزيزها

المصدر: بوينس آيرس - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات والأرجنتين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين بحضور ماركوني بينيا رئيس وزراء الأرجنتين.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى الأرجنتين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والأرجنتين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل اللقاء إلى الرئيس الأرجنتيني تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم للأرجنتين مزيداً من التقدم والنماء.

من جانبه حمل ماوريسيو ماكري سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

ورحب الرئيس ماوريسيو ماكري بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً الحرص على تطوير أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، مشيداً بمكانة الإمارات الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أوضاع المنطقة

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خورخي فوري وزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني في بوينس آيرس.

وتبادل الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الأرجنتين - وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - على ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات والأرجنتين من تطور ونمو والحرص المستمر على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.

من جانبه رحب وزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين والمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعقب اللقاء وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وخورخي فوري على اتفاقية التدريب الدبلوماسي بين البلدين.

كما شهد سموه ووزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات «وام» ووكالة أنباء الأرجنتين «تيلام».

كما تسلم سموه من خورخي فوري رسالة خطية موجهه من قبل ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية الأرجنتين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يدعوه فيها لزيارة جمهورية الأرجنتين.

وفي سياق متصل أقام خورخي فوري وزير العلاقات الخارجية والأديان الأرجنتيني مأدبة غداء تكريماً لسموه.

حضر اللقاء، سعيد راشد عبيد سيف الزعابي سفير فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين.

كما حضر من الجانب الأرجنتيني فيرناندو رامون مارتينيز سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة.

تعاون

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إيميليو مونزو رئيس مجلس النواب في الأرجنتين.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الأرجنتين بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع الأرجنتين وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه رحب رئيس مجلس النواب في الأرجنتين بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً أهميتها في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.