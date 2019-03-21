حمدان بن محمد وحمدان وسيف ومنصور وحامد بن زايد يعزّون في وفاة حرم أحمد خليفة السويدي

المصدر: أبوظبي - وام

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واجب العزاء في وفاة المرحومة آمنة بنت عبد الله بن شيبان المهيري، حرم معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي خيمة عزاء المرحومة في منطقة القصور في أبوظبي مساء أمس، حيث قدّم سموه صادق تعازيه ومواساته إلى زوج الفقيدة وأنجالها خالد وخليفة وخلف أحمد خليفة السويدي وذوي المرحومة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وأسرتها جميل الصبر وحسن العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما قدّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، واجب العزاء إلى معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، في وفاة المغفور لها حرمه، وذلك في منزل العائلة بأبوظبي.

وأعرب سموهم عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.