أمل القبيسي تبحث تعزيز العلاقات مع الصين

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، لي بين، نائبة رئيس المجلس الوطني الثالث عشر للمؤتمر الاستشاري الصيني والوفد المرافق لها، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة لحضور دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 التي تستضيفها أبوظبي. وتم خلال اللقاء، الذي عقد في مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين الإمارات والصين في كافة المجالات.

وأكدت معالي القبيسي عمق العلاقات المتنامية بين الإمارات والصين والحرص على تطويرها لتحقيق تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرة إلى زيارة رئيس جمهورية الصين شي جين بينغ التاريخية إلى الإمارات في يوليو الماضي.