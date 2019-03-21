بلدية أبوظبي تطلق جائزة «الخوذة الذهبية»

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة رسمياً جائزة البيئة والصحة والسلامة للكيانات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بمدينة أبوظبي «الخوذة الذهبية»، في خطوة تهدف من خلالها إلى تعزيز الممارسات الآمنة في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة في قطاع البناء والإنشاء.

وتعكس هذه الخطوة حرص البلدية على الالتزام بتعزيز مكانتها الرائدة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء.

معايير

وأكد المهندس خلفان سلطان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن في البلدية، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر البلدية، أن هذه الخطوة الرائدة والسبّاقة تأتي تأكيداً على حرص البلدية على توفير أفضل الممارسات والمعايير الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة لجميع العاملين في المواقع الإنشائية، كما تهدف إلى تحفيز الشركات والمقاولين على تقديم أقصى درجات الالتزام بالقوانين واللوائح التي ترسخ بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجميع العاملين، بما يتفق مع الرؤية الحكيمة لحكومة أبوظبي وحرصها على حياة وسلامة جميع فئات المجتمع وخصوصاً العمال في المواقع الإنشائية.وأضاف النعيمي: تتشرف البلدية أنها صاحبة الريادة والأسبقية في إطلاق هذه الجائزة، وهذا نابع من قيمها ورسالتها في خدمة المجتمع وإرساء المعايير التي تولي العناية والرعاية للعمال في مواقع عملهم.