حاكم عجمان وولي عهده يحضران أفراح المطروشي والعامري

المصدر: عجمان - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن راشد بن بخيت المطروشي بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة عبدالله محمد بن بطي العامري وذلك بقاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في مدينة عجمان.

كما حضر حفل الاستقبال إلى جانب سموهما.. الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ صقر بن راشد والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل في عجمان وعدد من الشيوخ وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم وأعيان ووجهاء البلاد ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وكبار المسؤولين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات إلى آل المطروشي والعامري والعروسين وذويهم بهذه المناسبة فيما قدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوعة.

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده والمهنئين على مشاركتهم أفراحهم مقدرين لسموهما حرصهما على الالتقاء والتواصل مع أبنائهم وإخوانهم من المواطنين داعين لهما بدوام الصحة وطول العمر.