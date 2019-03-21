رئيس ليبيريا يزور واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، في واحة الكرامة، جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

واستعرض رئيس ليبيريا مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

واستمع رئيس ليبيريا إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام جولة قام بها في مرافق واحة الكرامة توجه رئيس ليبيريا إلى سجل الزوار، حيث قام بتسجيل كلمة عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.