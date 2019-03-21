سفير الدولة يبحث العلاقات مع أسقف الأبرشية الكندية للمسيحيين الأرمن

المصدر: أوتاوا - وام

التقى فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا بالمطران بابكن تشاريان، أسقف الأبرشية الكندية للمسيحيين الأرمن، والأب فارتان تاشجيان، حيث استعرض العلاقات بين الإمارات وأرمينيا، والتي تكللت بافتتاح سفارة للدولة بالعاصمة «يريفان».

وتحدث الرقباني عن عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، والقيم التي يحملها، خاصة في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت مجموعة من المصلين في مسجدهم، وأهمية تعليم ونشر ثقافة المحبة والاحترام المتبادل بين الشعوب، وهو الأمر الذي تدعو إليه كل الأديان.

ونوه بزيارة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات والتي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الخليج.