«أفكار أبوظبي» يعلن «الزملاء الاستثنائيين»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مهرجان أفكار أبوظبي الذي ينظّم بالتعاون مع معهد أسبن،عن أسماء الزملاء الاستثنائيين المشاركين في برنامج 2019، والذي سيجتمع خلاله ألمع المفكّرين من الإمارات ومن حول العالم من أجل مناقشة وتبادل أفكار حول بعض من أكثر التحديات إلحاحاً التي تواجه العالم. وتشمل الفعالية برنامج الزملاء الاستثنائي الذي يتيح إبراز الجيل الجديد من القادة الإماراتيين أمام القادة العالميين وصنّاع القرار عبر منح 10 من الشباب الإماراتي المبدع كل سنة التصريح الكامل لحضور جميع المناقشات والجلسات والكلمات الرئيسية التي تلقى خلال الفعالية التي تستمرّ يومين، وذلك انطلاقاً من دعم دور الشباب في صياغة شكل المستقبل.

دفعة جديدة

وأصبح لدى أفكار أبوظبي على مرّ السنتين الماضيتين 20 شاباً استثنائياً منتسباً إلى برنامج الزملاء ومن بينهم سامي المرزوقي، نائب رئيس التخطيط والجودة في ديوان وليّ عهد أبوظبي، وحنان المرزوقي، خريجة برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي، ودبي أبو الهول وماجدة آل مكتوم اللتان نالتا منحة رودس لعام 2019، وغيرهم الكثير، ويُتوقع أن تخرّج نسخة عام 2019 من أفكار أبوظبي دفعة جديدة من الطلاب الموهوبين والمجتهدين الذين يصيغون منذ الآن شكل المستقبل على طريقتهم الخاصة.

وأشاد سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب بالمبادرة قائلاً: «يعتبر برنامج الزملاء الاستثنائي منصة لأفكار شباب الإمارات ومناقشتها مع صناع القرار حول العالم»