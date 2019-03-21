«تنفيذي الاتصال الحكومي» بوابة لصقل المهارات

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكد المشاركون بالبرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي، والذي تم تطويره بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وكلية محمد بن راشد للإعلام التابعة للجامعة الأميركية في دبي، لــ«البيان»، أهمية البرنامج في تعزيز قدراتهم وأنه بوابة مهمة لصقل المهارات والمعارف، مع إمكانية تطبيق المعرفة المكتسبة كمتخصصين في مجال الاتصال الحكومي لخدمة أهداف وغايات حكومة دبي، وتقديم قيمة حقيقية مضافة لموظفي الاتصال في الجهات الحكومية.

ويستهدف البرنامج 30 موظفاً من الدرجات التنفيذية في الجهات الحكومية، ويندرج ضمن المبادرات الاستراتيجية للشبكة العامة للاتصال الحكومي في دبي، التي تضم في عضويتها مديري إدارات الاتصال في الجهات الحكومية في دبي، ويتولى تدريبهم أعضاء هيئة التدريس من كلية محمد بن راشد للإعلام، ومجموعة من المتحدثين في كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الإعلام والتسويق، ويتألف البرنامج من ثلاث وحدات مختلفة، هي العلاقات العامة للجهات الحكومية، والاتصال الرقمي، وتسويق وتصميم العلامة التجارية.

رسائل حكومية

وقال حسن المزروعي مدير البرنامج: إن أهمية مشاركة مجموعة من المختصين من المختصين في البرنامج تعكس الاهتمام الذي توليه هذه الجهات للدور الحيوي، الذي يضطلع به هؤلاء المتخصصون في صياغة الرسائل الحكومية ودعم وتعزيز صورة حكومة دبي بما يدعم غاياتها وأهدافها، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للبرنامج حققت نجاحاً كبيراً وأسهمت في تعزيز التنسيق والتكامل بين موظفي الاتصال في مختلف الجهات والدوائر الحكومية.

وأشار إلى دور البرنامج الهام في تنمية قدرات وإمكانات موظفو الاتصال في الجهات الحكومية بإمارة دبي، وبما يتماشى مع توصيات الشبكة العامة للاتصال الحكومي لإمارة دبي بضرورة مراعاة التطوير المهني المستمر، ورفد معارفهم بأحدث العلوم والممارسات لمواكبة التطور المتسارع في هذا المجال.

المرحلة الأولى

وتناول البرنامج في مرحلته الأولى العلاقات العامة في الجهات الحكومية، حيث تعرف المشاركون على كيفية بناء العلاقات وتوطيدها مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، وتصميم الحملات الإعلامية لسد الفجوة الرقمية، والتعريف بالصورة الإعلامية المنشودة للحكومة وبالقيم الوطنية، وأهمية العلاقات العامة كركيزة أساسية لنجاح المؤسسات في تحقيق أهدافها، وكيفية رسم الخطط الإعلامية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وإعلانات الخدمة العامة، وعلم السلوك وآخر التطورات والاتجاهات، كما تضمنت المرحلة زيارة ميدانية إلى وكالتي «بلومبرغ» و«رويترز»، فضلاً عن إجراء تطبيقات عملية ضمن مجموعات عمل من المشاركين.

من جانبها أشادت إيمان طاهر من هيئة الطرق والمواصلات دائرة التنمية الاقتصادية بدور الشبكة العامة للاتصال الحكومي الفعال في دعم العاملين في مجال الاتصال الحكومي في دبي، وحرصها على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم وبما يتماشى مع جهودها في تحقيق رؤية الإمارة.

وأشارت إلى أهمية البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي في وضع اللبنة الأولى لقادة الغد في مجال الاتصال الحكومي في دبي، وإبقائهم على اطلاع على آخر التطورات العلمية والتطبيقات العملية في هذا المجال، وتأسيس كوادر قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وبما يعكس مكانة إمارة دبي.

تطوير

وقال عبد الله علي المهيري رئيس قسم الاتصال بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ثمة دور مهم يلعبه البرنامج في تطوير قدرات العاملين في هذا المجال في الجهات الحكومية في دبي، مشيراً إلى أنه يتطلع للمرحلة الثانية من البرنامج، لصقل مهاراته العملية في أحد المحاور الأخرى في مجال الاتصال الحكومي.

ومن جانب آخر، أكد يوسف محمد الجناحي، ضابط إعلامي في بلدية دبي وأحد المشاركين في البرنامج، أن المرحلة الأولى أثرت معارفه حول مفهوم العلاقات العامة وكيفية تسخيرها في تحقيق أهداف المؤسسة، مشيراً إلى أن البيئة التي أقيم فيها البرنامج حفزته على التفكير والمشاركة بأفكار خلاقة عززت المناقشات مع زملائه المنتسبين للبرنامج من مختلف الجهات الحكومية في دبي، وأضاف أن البرنامج حقق في مرحلته الأولى تطلعات المشاركين، حيث ركز على الوقوف على طرق العمل الحالية وكيفية تحسينها وبما يواكب الرؤى العالمية في هذا المجال، ويعكس بشكل أفضل جهود ومنجزات الجهات الحكومية في دبي.

تحفيز

بدورها قالت مدية خليفة السويدي، تنفيذي تسويق أول في مجلس دبي الرياضي، إن تصميم البرنامج يحفز المشاركين على تطبيق طرق التفكير الإبداعي والمشاركة في مناقشات للأفكار المواضيع الأكثر تداولاً، مشيرة إلى أنها أتمت بنجاح المرحلة الأولى من البرنامج، وحققت استفادة كبيرة من مشاركتها.

مراحل

تنطلق المرحلة الثانية من البرنامج 24 -28 مارس الجاري، فيما تنطلق المرحلة الثالثة من 21-25 أبريل المقبل، على أن يقدم المنتسبون مشاريع تخرجهم في البرنامج 20 مايو.