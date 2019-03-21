«إمباور» توفّر 305 ملايين غالون من المياه المحلاة في 2018

المصدر: دبي- البيان

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمياه»، أنها ماضية في تعزيز جهودها للمحافظة على الموارد المائية، حيث إنها حققت وفورات مائية وصلت إلى 305 ملايين غالون من المياه المحلاة في العام 2018 وهو ما يعادل كمية المياه الموجودة في 555 مسبحاً أولمبياً، ويرجع ذلك لاستخدامها مياه الصرف الصحي المعالجة في عملياتها بدلاً من المياه العذبة وذلك تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي للعام 2008 الذي أقره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بعدم استخدام المياه العذبة واستخدام البدائل المائية الأخرى بهدف المحافظة على الموارد المائية في الدولة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «إن الاحتفال بـ«اليوم العالمي المياه» يكتسي أهمية خاصة لدى جميع دول العالم، حيث إنه يساعد على تعزيز الوعي لدى الجمهور بأهمية المياه وضرورة المحافظة على الموارد المائية لتحقيق الأمن المائي على المستوى العالمي».