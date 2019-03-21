عبد الرحمن العويس: يوم الأم يحمل معاني الخير والعطاء

المصدر: دبي - البيان

قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: نحتفي اليوم بعيد الأم في يوم مميز يحمل معاني الخير والعطاء والتضحية، ونعتز اليوم بكل أمهات الإمارات اللاتي يحرصن على تربية أبناء صالحين أوفياء لوطنهم، من خلال غرس القيم والأخلاق وتأصيل الهوية والحس الوطني في نفوسهم، وتربيتهم على روح الولاء والانتماء إلى الوطن والتضحية في سبيله وخدمته، والعمل على تقدمه ورفعته في كل المجالات.

ورفع معاليه أسمى آيات التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات) بمناسبة عيد الأم، فخراً بما قدمته وتقدمه للمرأة والأم والمجتمع. ونعتز بهذه المناسبة بجهود قيادتنا الرشيدة في سبيل دعم الأم الإماراتية، لتصل إلى جميع مواقع العمل وأعلى المناصب. وقد أثبتت الأم الإماراتية أنها أهلٌ لتطلعات القيادة الرشيدة، وعلى قدر ثقتها بها.

وأضاف: أتوجه اليوم لجميع الأمهات في دولة الإمارات بالتهنئة والمباركة تقديراً لدورهن في بناء الإنسان والوطن ونهضة المجتمع، وأخص بالتهنئة أمهات شهداء الإمارات لأنهن أثبتن قوة وصبراً وعزيمة وسطرن بصدق أروع معاني العطاء والتضحية، والولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، التي رعتهم بكنفها وقدمت لهن كل الدعم والعطاء تأكيداً على أن الوطن لا ينسى تضحيات أبنائه.