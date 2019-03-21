«الصحة» تطوّر خدماتها عبر دمج التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية

المصدر: دبي - البيان

أكد عوض صغيّر الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة الكتبي، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعمل على تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية وفق مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في أسبوع الإمارات للصحة الإلكترونية.

وقال إن تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية سيتم عبر وضع الخطط التشغيلية لدمج التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية، لتحسين نوعية وسلامة وكفاءة الرعاية الصحية، بالاستناد إلى إدارة البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية وتقنيات «بلوك تشين»، بالإضافة لتحليل البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية بنسبة 100% بحلول 2031.

وشدد الكتبي على أهمية الملف الوطني الصحي الموحد «رعايتي»، والذي يقدم بيانات محدثة لسجلات المرضى.