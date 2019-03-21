«العلوم المتقدمة» و «هيوليت باكارد» يتفاهمان لإنشاء مركز للابتكار وتطوير التكنولوجيا

المصدر: دبي - وام

وقّع مكتب العلوم المتقدمة مذكرة تفاهم مع هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، لإنشاء مركز للابتكار وتطوير التكنولوجيا في الدولة في إطار استكشاف فرص دعم العلوم المتقدمة وتطوير البحوث وتدريب العلماء.

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة رئيس مجلس علماء الإمارات: «إن حكومة دولة الإمارات كرست جهوداً واستثمارات ضخمة لتوطين القدرات البحثية، لتطوير مجتمع علمي يتمتع بالابتكار، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للإنتاج المعرفي وقيادة جهود البحث العلمي»، موضحة أن العلم هو حجر الأساس في استراتيجية دولة الإمارات للمستقبل ولهذا نسعى وبالتعاون مع جميع المؤسسات والجهات والشركاء إلى دعم العلماء المحليين عبر توظيف وتوفير منشآت متقدمة لمساعدتهم على الابتكار والاختراع لخدمة مستقبل البشرية.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين مكتب العلوم المتقدمة وشركة هيوليت باكارد إنتربرايز(HPE)، لإنشاء مركز للابتكار في إطار دعم أهداف أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 التي تسعى إلى تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات الأكاديمية لدعم البحث العلمي وريادته.

تعاون

و يمثل المركز حاضنة للأعمال والأنشطة والأبحاث، ويستضيف أنشطة التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والشركات المحلية، والشركات الناشئة، وشركاء البحوث، وحاضنات المشاريع، وسائر الأطراف المعنية، إلى جانب شركاء «»إتش بي إي«» للتعرف على فرص الابتكار وسبل تطوير حلول قائمة على التكنولوجيا المتقدمة، مثل التعاملات الرقمية (Blockchain)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والمدن الذكية.

وقع المذكرة كل من معالي سارة الأميري وأنطونيو نيري الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إتش بي إي» وسيتم بموجبها إنشاء مركز للابتكار في دولة الإمارات ليكون حاضنة للتكنولوجيا وليشجع تبادل المعلومات حول المبادرات والخطط التي ستعود بالنفع على كافة الأطراف، علاوة على ذلك سيتم من خلاله تحديد العلماء الإماراتيين لتوفير فرص التدريب المناسبة لهم، بالإضافة إلى تنظيم ورش العمل، والفعاليات، وأيام الابتكار، وسباقات الهاكاثون، وغيرها من الأنشطة في المركز؛ وتطوير بناء نظام بحثي فعال بالشراكة مع «إتش بي إي».

ويمثل المركز نقطة انطلاق للبحث العلمي وحلول التكنولوجيا في الدولة، إلى جانب منح الجهات المعنية المشاركة في برنامج منصة الإمارات للمختبرات العلمية إمكانية استخدام مرافق «إتش بي إي» المتطورة داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتؤسس الشراكة والتعاون كذلك لتعزيز جهود البحث والتطوير في العلوم المتقدمة لزيادة مساهمته في اقتصاد الدولة ودعم التنمية، فضلاً عن ذلك، تسعى الشراكة إلى توسيع نطاق عمل منصة الإمارات للمختبرات العلمية (Open Labs) من خلال منح الهيئات والجهات المشاركة إمكانية الوصول إلى مرافق شركة «إتش بي إي».

من جانبه، أشار أنطونيو نيري الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «إتش بي إي»، إلى أن «منهج الشركة يقوم على الجمع بين التكنولوجيا والصناعة والحكومة بهدف تحقيق التطور الفعال وإحداث تغيير حقيقي ومفيد.

وقال: ينبغي علينا أن نحول الأفكار الجريئة إلى حلول عملية، ولهذا السبب نتطلع إلى افتتاح HPE Digital Life Garage بالشراكة مع مكتب العلوم المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير حلول رقمية مبتكرة وجاهزة للتنفيذ تعود بالنفع على قطاع الأعمال وعلى المجتمع بأسره.