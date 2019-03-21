أنور قرقاش: أبوظبي خلية نحل دبلوماسية وسياسية بامتياز

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أبوظبي خلية نحل دبلوماسية وسياسية بامتياز.

وقال سموه في تغريدات عبر «تويتر»: «تشرفت بحضور استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفخامة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم (أمس)، كثافة الزيارات العالية المستوى انعكاس لموقع الإمارات ومصداقيتها، عاصمتنا أبوظبي خلية نحل دبلوماسية وسياسية بامتياز». وأضاف معاليه: «الموقع السياسي للدول انعكاس لمصداقية قيادتها وسجلها التنموي وعلاقاتها في محيطها وخارجه، والإمارات من خلال قيادتها الواعية واقتصادها القوي والمتنوع ومساهمتها في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي تبرز كالشريك الصادق الذي يعوّل عليه».

وتابع معاليه: «يحسب للشيخ محمد بن زايد دوره في التقريب بين إثيوبيا وإريتريا، والمساهمة الإيجابية في ترميم جسور التواصل بعد طول انقطاع، وهي المبادرة التي حظيت بتقدير دولي مهم، هذا الدور الإيجابي لسموه لمسته في طبيعة لقائه الأخوي والودي مع فخامة آبي أحمد».