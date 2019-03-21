أمهات يشاركن «نسائية طرق دبي» الاحتفالية بفعاليات متميزة

المصدر: دبي - البيان

نظمت اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات فعاليات متميزة بمناسبة يوم الأم، حيث شارك العديد من الأمهات في الاحتفالات التي شهدها المبنى الرئيس للهيئة، إلى جانب أطفال الموظفات بحضانة الهيئة، وعدد من الشركات الخارجية التي قدمت عروضاً خاصة للموظفات.

تضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة التي شملت ورشة عمل لأطفال الحضانة لإعداد وصنع بطاقات معايدة للأمهات، بالإضافة إلى مسابقة «أنا وأمي» لتزيين (الكب كيك)، كما أتاحت الفعاليات فرصة للأمهات للتعبير عن المواقف الطريفة أو المؤثرة التي تركتها الأمومة في حياتهن في مسابقة بعنوان «شاركينا القصة».

كما تضمنت الفعاليات توزيع الهدايا والجوائز على المتسابقات والأطفال، مع تنظيم جلسات لرياضة «اليوجا» برعاية مستشفى زليخة، فضلاً عن سحوبات شملت إقامة في الفنادق وكوبونات تحصل بموجبها الأم على خدمات مجانية من مراكز تجميل راقية، إضافة عن تنظيم معرض صحي وتجميلي بمشاركة العديد من المراكز الصحية والتجميلية وشركات التغذية والمنتجات الخاصة بالعناية بالأطفال والأمهات التي قدمت عروض قسائم شرائية وخدمية.