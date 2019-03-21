أمل القبيسي: الشيخة فاطمة أم ملهمة لكل امرأة إماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

رفعت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، باسم أبناء وبنات الإمارات خالص التهاني بمناسبة «عيد الأم»، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وقالت معاليها: «باسم أبناء وبنات الإمارات، نرفع في هذا اليوم الأغر كل معاني الحب والوفاء لأم لم تبخل علينا يوماً بالعطاء، ولم تدخر جهداً في سبيل أن ترى بنت الإمارات تحقق ما كان يوماً حلماً نتمناه، وأصبح واقعاً نفاخر به الأمم والشعوب، أم ليست ككل الأمهات، بل أم لأمة، أم صنعت بفكرها وبصيرتها رجالاً يقودون الإمارات إلى ما فوق سقف الطموحات والتطلعات، إننا نختال اليوم على عالمنا بأم هي هبة الله للإمارات وشعبها، وكفى بها هبة، فهي شريكة قائد عظيم أسس لنا البناء، وملهمة لكل امرأة إماراتية أبصر عقلها آفاق النجاح من خلال رؤية رسمتها لنا جميعاً أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي نتمنى أن نستطيع رد جزء، ولو قليلاً من فضائلها علينا، وجهودها معنا، وتضحياتها من أجلنا».

وقد عبرت معاليها عن عميق الحب والمودة والتقدير والوفاء والإجلال لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وقالت: أسمى آيات التهاني نرفعها لأم غرست عظيم القيم والمبادئ ومعاني الحب والوفاء في قلوب أبناء وبنات شعب الإمارات كافة.