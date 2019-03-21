«الأمم المتحدة للمرأة» تشيد بدعم القيادة الرشيدة للأم

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية لمكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، أن المرأة في الإمارات تحظى بدعم القيادة الرشيدة للدولة، ومن رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تعمل ليل نهار على إعلاء شأن الأم وتقف إلى جانبها بثبات للنهوض بها وتهيئة الفرص لها لتنجز مهمتها في تربية أطفالها، وتساهم بكفاءة في إيجاد جيل قادر على قيادة مسيرة التنمية. وقالت: إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تلتزم التزاما تاما بتعزيز السلام والأمن والنهوض بالتسامح وبناء مجتمعات وأجيال تعيش بأمان لضمان مستقبل مستقر ومستدام، وهذا الموضوع له أولوية كبيرة في جميع برامج الأمم المتحدة.

تعزيز

وأضافت الدكتورة الشحي إن الهيئة تعمل على تعزيز تمكين المرأة والأم والمساواة بين الجنسين، حيث أنشئت لتسريع التقدم في تلبية احتياجات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، فهي تدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند وضعها معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو جعل الرؤية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة حقيقة واقعة بالنسبة للنساء والفتيات.

وأشارت إلى أن مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، والذي أنشئ قبل ما يقرب من ثلاث سنوات يسعى إلى مواكبة ممارسة الأم لحقوقها وتقديم المشورة في كل ما يهمها، سواء تجاه تربية الأسرة أو في نطاق عملها الذي تقوده بكفاءة تامة.

وذكرت أن المكتب يتابع حاليا تنفيذ برنامج تدريب مجموعة من النساء العربيات تنتمي إلى سبع دول بما فيها دولة الإمارات، والذي رعته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ووزارة الدفاع بهدف تخريج ضابطات يدرن عمليات حفظ السلام والأمن، وهو برنامج يجري تنفيذه بمدرسة خولة بنت الأزور العسكرية ويسير سيرا حسنا ويحقق أهدافه.

أهمية

وصفت الدكتورة موزة الشحي عيد الأم باليوم البالغ الأهمية، كونه يسلط الضوء على دورها في تربية الأسرة والمعاناة التي تلقاها في رعاية أبنائها وصبرها على تنشئة أجيال تساهم في رقي المجتمع.

وأوضحت أن الحديث عن الأم لا ينفصل عن الحديث عن المرأة بشكل عام، ولكن للأم دورا كبيرا في كل المجالات التي تعمل بها، كما أن مساهماتها في بناء المجتمعات والمشاركة في مسيرة التنمية في بلدانها أصبح معروفا لدى الجميع.