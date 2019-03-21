سيف بن زايد يشهد ورشة دولية في ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية

المصدر: دبي - البيان

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، الورشة الدولية للعصف الذهني في الملتقى الثاني عشر لأفضل التطبيقات الشرطية الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: شهدت اليوم (أمس) الورشة الدولية للعصف الذهني في ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية حيث أسهم نخبة من قيادات شرطة دوليين وإماراتيين وخبراء في شؤون استراتيجيات الأمن والسلامة من حول العالم، في إثراء النقاشات العلمية والروح الإيجابية لطرح حلول فريدة للهدف المشترك المعني بسلامة وأمن شعوب العالم.

وحرص سموه على المشاركة والحضور في كل الجلسات الموزعة على محاور الورشة، وهي: محور «الأمن السياحي»، ومحور «مراكز الشرطة الافتراضية في المستقبل»، ومحور «التعاون الدولي في الجرائم عابرة القارات»، ومحور «الأنظمة والتطبيقات الذكية في العمل الأمني».

ثم اصطحب سموه القيادات الشرطية الدولية والمشاركين الضيوف في جولة في دبي، شملت خور دبي ومتحف ساروق الحديد.

حضر وشارك في الورشة الدولية الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام للوزارة، والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات بالوزارة، إلى جانب عدد كبير من القادة الشرطيون الدوليين المشاركين.

كما شملت المشاركة في النقاشات عدداً من الشباب والشابات الإماراتيين، ومن أصحاب الهمم الذين شاركوا بفعالية في محاور الجلسات الموزعة على محاور الورشة الدولية.

إدارة الحركة المرورية

إلى ذلك ناقش ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية الـ12 الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في اليوم الرابع والأخير، سبل تطبيق خدمات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة المرورية على الشوارع لخفض أعداد الحوادث وخاصة المؤدية إلى إصابات ووفيات.

وشهد اللواء المهندس المستشار محمد الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، الجلسات التي ناقشت أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي والسيارات الذكية في القيادة الآمنة على الطرقات، وأهمية دور البرامج التوعوية في تقليل حوادث الوفيات إلى جانب إلقاء الضوء على أهم التجارب والاستراتيجيات التي ساهمت في الحد من الحوادث.

برنامج النجوم

وقدم العميد أحمد كاسب الحمودي، من شرطة الفجيرة، شرحاً حول برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة «برنامج النجوم العالمي». وبين أن البرنامج يقوم بتقييم وقياس أداء كل مركز من مراكز الخدمات في وزارة الداخلية على نطاق تقييم «نجمتين إلى سبعة نجوم» عبر عملية تقييم تعتمد مبدأين هما التركيز على خدمة المتعلمين وتحقيق الترابط والكفاءة. وبين أن البرنامج يأتي تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، مشيرا إلى أنه وبناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عملت الوزارة على تشكيل فريق عمل لتطوير مراكز خدمة المتعاملين.

الضبط التقني

بدوره، قدم الرائد خميس العيالي من شرطة دبي شرحاً حول نظام إدارة ومراقبة أجهزة الضبط التقني «IRMS» المعتمد في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مبيناً أن النظام عبارة عن نظام تقني متكامل لربط ومراقبة أجهزة الضبط التقني «الرادارات» ويزود الشرطة بكافة المعلومات.