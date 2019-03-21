«صحة دبي»: نجاح مبادرات توعية الأطفال بأهمية تناول الماء

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت هيئة الصحة بدبي عن نجاح المبادرات التوعوية والتثقيفية التي أطلقتها في مدارس دبي خلال 2018 لزيادة الوعي بأهمية تناول الماء عند الأطفال، وشملت محاضرات وورش عمل للأطفال وأولياء الأمور في المدارس والحضانات، وقالت وفاء عايش مديرة إدارة التغذية السريرية في الهيئة: إن المبادرات شملت مبادرة المخيم الشتوي في بداية عام 2018 والذي كان يهدف إلى القيام بالعديد من النشاطات الغذائية ومسابقات وأنشطة رياضية في البر، وكان للأطفال وطلاب المدارس نصيب جيد ومفيد في هذه الفعالية من حيث التثقيف الغذائي بأسلوب اللعب وعمل المسابقات، والشخصيات الكرتونية، إضافة إلى المشاركة في سباق الإمارات للأطفال تحت شعار (جري ومرح) الخاص بالأطفال من عمر 9 أشهر حتى عمر سنتين داخل حديقة الخور، ومشروع حقيبتي المدرسية الغذائية، وهو عبارة عن برنامج توعوي لطلاب المدرس على مستوى جميع المراحل الدراسية.

وعي

وأضافت أن الهيئة عززت من تطبيق مبادرة «سمكة بطوني»، وهي تطبيق ذكي على الأجهزة الذكية والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية تناول الماء عند الأطفال وزيادة شرب الماء مع اللعب وشملت هذه المبادرة محاضرات وورش عمل للأطفال وأولياء بهدف دعم الأهالي في ضمان اتباع أبنائهم لأنماط حياة صحية عبر شرب الماء، والتقليل من تناول المشروبات غير الصحية، إضافة إلى مبادرة غذائي منذ نعومة أظفاري (عطاء الخير)، والتي تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي التغذوي لأطفال الحضانات، خلال ورش العمل والمحاضرات للأهالي والمعلمين، إضافة إلى مبادرة نحن أقوياء دبي، حيث طبقت هذه المبادرة في مستشفى لطيفة على مرحلتين بأيام مختلفة وتحث على نشر الوعي بين الأطفال المصابين بداء السكري النوع الأول عن طريق قراءة قصة تحث على تناول الطعام الصحي والابتعاد عن السكريات غير المفيدة.

توعية

وأوضحت وفاء عايش أن الهيئة قامت كذلك بتنظيم مؤتمر دبي الدولي الرابع للتغذية، حيث تضمن المؤتمر العديد من الحاضرات وورش العمل الخاصة بالأطفال وكيفية التعامل مع الحالات المرضية من خلال فريق العمل الذي يشرف على المرضى والمراجعين، إضافة إلى مبادرة الباني وصحة عظامي التي بدأت مع بداية عام 2019 حيث قامت الإدارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبمشاركة سبع من المدارس الحكومية في دبي، بعمل حملات توعوية وورش عمل لطلاب المدارس المرحلة المتوسطة للشرح عن أهمية تناول مجموعة الألبان وما لها من أثر كبير على صحة الفرد خاصة في مثل هذه الفئة العمرية، ومبادرة إنقاص الوزن لأصحاب الوزن المرتفع من الطلاب، من المرحلة المتوسطة والثانوي بالتعاون مع معهد راشد بن سعيد، حيث تم عمل ورش توعوية وتثقيفية للطلاب بأهمية الغذاء الصحي والسمنة وأهمية إنقاص الوزن، وتم عمل برامج تغذية خاصة بالمشاركين لإنقاص أوزانهم ومتابعتهم بالتعاون مع أولياء الأمور والمعلمين وقد حققت المبادرة نتائج جيدة في إنقاص الوزن لمن لديهم زيادة في الوزن بالإضافة إلى العديد من المحاضرات وورش العمل التي قام بها فريق العمل في عدة المدارس لنشر الوعي التغذوي بعدة مناسبات والأيام العالمية مثل يوم الصحة العالمي، ويوم الطفل الإماراتي، يوم الغذاء العالمي وغيرها من الفعاليات