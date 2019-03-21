نورة السويدي: الأم نبع العطاء والقيم الذي لا ينضب

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن الأم هي نبع العطاء والقيم الذي لا ينضب فهي تعطي لأبنائها وأسرتها أكثر بكثير مما تأخذ.

وقالت في كلمة لها بمناسبة «يوم الأم العالمي»: إننا بهذه المناسبة العظيمة نرفع تهانينا إلى قدوتنا ومثلنا في هذا الوطن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي لم تبخل علينا بالدعم وبالتوجيه لإعلاء شأن الأم الإماراتية، وتوفير كل الفرص لها لترعى أبناءها وأسرتها، وتقدم لها كل ما تحتاجه بهذا الشأن.

رائدة

وأكدت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي بحق رائدة العمل النسائي في الدولة والمثل الأعلى للأم الإماراتية، وبهذه المناسبة نعبّر عن فخرنا واعتزازنا بها وتقديرنا لسموها لما قدمته من دعم للمرأة الإماراتية والمبادرات التي تم إطلاقها لتمكينها وإشراكها في وضع الخطط التنموية في مختلف المجالات لتقف جنباً إلى جنب مع الرجل في بناء مؤسسات الوطن بكفاءة واقتدار لتحقيق رفعة المجتمع، وضمان استدامة ورفاهية الجميع.

وأضافت، إن الدور الرائد لسموها كان الأبرز في تجسيد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ليس فقط وطنياً فحسب، بل إقليمياً وعالمياً وفي شتى المجالات، كما رسخت سموها التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين جعلوا المرأة والأم الإماراتية نموذجاً يلعب دوراً فاعلاً في بناء الإنسان، ورفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته.