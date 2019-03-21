فوز مستشفى المفرق بجائزة أفضل منشأة في «الصحة السنوية»

فاز مستشفى المفرق بجائزة أفضل منشأة صحية، خلال منافسات جوائز الصحة السنوية في دبي، التي شارك في منافساتها 550 مشاركاً ضمن 24 فئة من ضمنها فئة أفضل منشأة، التي استحقها المستشفى بجدارة، فيما فاز 3 أطباء من المستشفى بجوائز دبي عن 3 فئات مختلفة.

وأعرب سالم المزروعي، المدير التنفيذي في مستشفى المفرق عن فخر المستشفى بهذا الإنجاز الذي يمثل دافعاً قوياً للمضي قدماً في تقديم أفضل الممارسات الصحية وفق المعايير المعتمدة في السلامة والجودة، مشيراً إلى الممارسات المميزة المتداولة في المستشفى وآليات التشغيل والممارسات المطبقة التي جعلت من المستشفى إحدى أبرز الوجهات لتقديم الرعاية الصحية للأفراد والمجتمع. أبوظبي - وام