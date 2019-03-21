خليفة الدراي: منهجنا ثابت في استقطاب المواهب المواطنة لـ«إسعاف دبي»

المصدر: دبي - البيان

أكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن مشاركة المؤسسة في معرض الإمارات للوظائف الذي تنظمه حكومة دبي يعبّر عن منهج ثابت تسلكه المؤسسة في استقطاب المواهب المواطنة وتأهيلها وتطويرها سعياً لتحقيق أهداف خطة التوطين، مؤكداً أن مشاركة المؤسسة في معرض 2019 يعد استمراراً للمشاركات الدائمة لها في معارض الوظائف في الدولة على مدار الأعوام السابقة، والتي تلت تأسيس مؤسسة الإسعاف منذ عام 2006.

وأوضح فاروق المعيني رئيس قسم الموارد البشرية بالمؤسسة، أن معرض الإمارات للوظائف يعتبر ميداناً خصباً لاستقطاب المواهب المواطنة، مشيراً إلى أن دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي قدمت تسهيلات كبيرة في المعرض لتوظيف المواطنين، وأهمها توفير أماكن خاصة لإجراء المقابلات الفورية للمتقدم الذي تنطبق عليه شروط الوظيفة وقياس الكفاءات السلوكية، والمضي قدماً في إجراءات التوظيف بشكل سريع حال استيفاء كافة الشروط، وأكد المعيني أن المؤسسة تركز على نوعية المتقدمين للوظائف، وتستقطب الموهوبين والمبدعين، حيث إن مبدأ العمل لا يركز على العدد أو الكم قدر الاهتمام بجذب المواهب في كل المجالات.