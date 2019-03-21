حصر أصحاب الهمم الباحثين عن عمل خلال «التوظيف»

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

أوضحت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع لـ«البيان»، أن مشاركتهم في معرض الإمارات للتوظيف عبر منصة توظيف أصحاب الهمم، يأتي كحلقة وصل بين الباحثين عن عمل منهم، والجهات التي توفر فرصاً حقيقية لهم، وأفادت بأنه من المتوقع أن يتم خلال المعرض حصر عدد أصحاب الهمم الراغبين في العمل، والجهات الراغبة بتوظيف أصحاب الهمم من خلال منصة التوظيف، بالإضافة إلى المهن والوظائف الشاغرة التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم، ليتم تقديم الدعم لأصحاب الهمم والمؤسسات في المرحلة الأولية من العمل، ومن ثم تهيئة بيئات العمل المناسبة لهم والتي تساعد في تكيفهم واستقرارهم المهني، معززين بذلك مفهوم الدمج الشامل لهذه الفئة، من أجل ضمان حياة كريمة لهم وتحقيقاً للمساواة وتكافؤ الفرص، لافتة إلى أن تخصيص معارض لتوظيف أصحاب الهمم فقط من شأنه حصر الخيارات أمامهم في جهات معينة وخيارات وظيفية محدودة.

معلومات

وأضافت أن توجهات التوظيف الدامج تقتضي إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم للوصول إلى المعلومات والشواغر المتوفرة في مختلف القطاعات بصيغ ميسرة أسوة بالآخرين، لذلك فإن معارض التوظيف هي فرصة لوصول أصحاب الهمم لفرص العمل التي تطرحها مختلف القطاعات، وبالتالي تحقيق العدالة لهم، والاطلاع على هذه الفرص الوظيفية والمنافسة عليها مع بقية الباحثين عن عمل.

وقالت: إن المشاركة في معرض الإمارات للتوظيف يهدف إلى إدماج أصحاب الهمم الباحثين عن عمل ضمن معارض التوظيف الموجهة للشباب من مختلف فئات المجتمع، الأمر الذي يحقق قيم المساواة والعدالة مع أصحاب الهمم في مختلف مجالات الحياة، كما أنه يعزز من حضورهم في الأنشطة والمناسبات التي تنظمها مختلف الجهات الحكومية والخاصة، انعكاساً للسياسة الوطنية لتمكينهم، التي تناولت قضية التأهيل المهني والتشغيل الدامج كأحد محاورها الأساسية، الأمر الذي من شأنه تحفيز هذه الفئة للتسجيل في المنصة لإبراز قدراتهم ومهاراتهم المهنية والعملية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة بعرض الفرص الوظيفية المتوفرة لديهم.

منصة

وذكرت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة أن بإمكان أصحاب الهمم استخدام المنصة الإلكترونية للتوظيف، وتعبئة البيانات الأساسية عنهم، والأعمال التي يستطيعون مزاولتها وخبراتهم العملية إن وجدت، وذلك بمساعدة المختصين، وسيكون المعرض فرصة سانحة لهم، للتعرف على الجهات المشاركة والفرص الوظيفية المتاحة، واستعراض قدراتهم وإمكاناتهم، وبالتالي سيكون المعرض عبارة عن مقابلة تعريفية لأصحاب الهمم الباحثين عن عمل، مما يشجع الجهات للإقبال على توظيفهم، لافتة إلى أن أصحاب الهمم زوار المعرض سيتمكنون من الحصول على الدعم والاستشارات من قبل المختصين في مجال التوظيف والتشغيل في الوزارة، بما يعزز من قدراتهم ومهاراتهم أثناء المقابلات الوظيفية وتمكينهم من المنافسة مع أقرانهم بما يحقق الحصول على فرص عمل مناسبة لهم تؤدي إلى استقرارهم المهني.

ومن المتوقع أن يتم تسجيل جميع الجهات المشاركة في المعرض في منصة توظيف أصحاب الهمم، مما يعزز من إمكانية توظيف هذه الجهات لأصحاب الهمم مستقبلاً، وعبر عرض الشواغر الوظيفية المطروحة من خلال منصة التوظيف.

أكدت وفاء حمد بن سليمان أن تخصيص معارض لتوظيف أصحاب الهمم فقط، من شأنه حصر الخيارات أمام أصحاب الهمم في جهات معينة وخيارات وظيفية محدودة، وبذلك يضيع حقهم في الوصول إلى جميع الجهات والفرص الوظيفية المطروحة.